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    "الدفاع السعودية": سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية أثناء طلعة تدريبية

    08:10 ص الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
    "الدفاع السعودية": سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية أثناء طلعة تدريبية

    أرشيفية

    الرياض - (د ب أ):

    صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، بأن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية سقطت أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية.

    جاء ذلك حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صباح اليوم الثلاثاء.

    ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الحادث وقع أمس الاثنين، وأضاف أن الطائرة من طراز "هوك"، ونتج عن الحادث مقتل طاقمها الجوي.

    وأشار المصدر إلى بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

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