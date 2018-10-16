فريق البحث الجنائي التركي يغادر مقر القنصلية السعودية في إسطنبول

إسطنبول - (د ب أ):

غادر فريق البحث الجنائي التركي المشارك في مجموعة العمل المشتركة المشكلة للتحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مقر القنصلية السعودية بإسطنبول، في وقت مبكر فجر اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك حسبما أعلنت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وحسب الوكالة، غادر الفريق مقر القنصلية بعد أن أنهى عمله الذي استغرق 9 ساعات كاملة، في حين لا زال المسؤولون بالمجموعة المشتركة يواصلون أعمالهم.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.​