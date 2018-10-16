"فيس بوك": اتخاذ إجراءات جديدة لمنع التلاعب في انتخابات الكونجرس الأمريكي

(مصراوي):

قال مسؤولون تنفيذيون في "فيس بوك" إن الشركة ستتخذ خطوات جديدة قبل وأثناء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، للحد من التلاعب بالأصوات من خلال منصتها.

وأضاف المسؤولون، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم حظر نشر المعلومات الخاطئة بشأن شروط التصويت في الانتخابات، كما ستتحقق من التقارير الزائفة عن العنف أو طول طوابير الانتظار عند مراكز الاقتراع.

وتقول الشركة إن المعلومات بشأن التصويت ستمثل أحد الأمور القليلة المحظورة على فيسبوك وإن هذه السياسة ستطبق عبر ما تسميه وسائط "معايير المجتمع".

وهدد مشرعون أمريكيون في سبتمبر الماضي "فيس بوك" و"تويتر" و"جوجل" باتخاذ إجراء إذا لم تقم هذه الشركات بما يكفي للحد من انتشار المعلومات المغلوطة ومحاربة الجهود الخارجية للتأثير على السياسة الأمريكية.​