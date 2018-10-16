قاض أمريكي يرفض دعوى تشهير من الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز ضد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

رفض قاض أمريكي في لوس أنجلوس، اليوم الثلاثاء، دعوى تشهير رفعتها الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهمته فيها بأنه كان على علاقة عاطفية معها في عام 2006.

ورفعت دانيلز دعوى قضائية ضد ترامب فيما يتعلق بتغريدة نشرها على تويتر في أبريل، قال فيها إن ما قالته دانيلز بشأن رجل هددها لكي تلتزم الصمت حيال تلك القضية "هو أمر كاذب تمامًا".

وقضى القاضي جيمس أوتيرو بأن التغريدة كانت "بلاغية".

وقال إن "المبالغة ترتبط عادة مع السياسة والخطاب العام في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن التعديل الأول للدستور يحمي "هذا النوع من البيان الخطابي".

وقالت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الدعوى، إنها وافقت على إجراء مقابلة حول القضية المزعومة لمجلة "إن تاتش" في عام 2011.

وقالت إنها وابنتها تعرضتا بعد ذلك للتهديد من قبل رجل طلب منها أن تدع ترامب وشأنه وأن تنسى القضية.

وذكر محامي دانيلز، مايكل أفيناتي، عبر تويتر إنه طعن بالفعل على الحكم.

وينفي ترامب هذه العلاقة، على الرغم من اعترافه بأن محاميه الشخصي دفع 130 ألف دولار لدانيلز قبل الانتخابات بوقت قصير لشراء صمتها.