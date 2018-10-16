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استقبال رسمي للأمير هاري وزوجته ميجان في أستراليا

03:25 ص الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
استقبال رسمي للأمير هاري وزوجته ميجان في أستراليا

الأمير هاري وزوجته ميجان

سيدني - (د ب أ):

لقي الأمير هاري وزوجته ميجان، اللذان أعلنا عن أنهما ينتظران طفلهما الأول أوائل العام المقبل، استقبالًا رسميًا في أستراليا اليوم الثلاثاء.

وتلقى الزوجان هدايا للطفل المنتظر، عبارة عن أحذية مصنوعة من الصوف ودمية على شكل كنغر كبير.

وهنأ الحاكم العام لأستراليا، السير بيتر كوسجروف، ممثل الملكة في أستراليا، الزوجين الملكيين على "الأخبار الرائعة".

وارتسمت الابتسامات على وجهي دوق ودوقة ساسكس (اللقب الرسمي لهاري وميجان)، في الوقت الذي لم تعد فيه ميجان تحاول إخفاء مظاهر الحمل.

وارتدت ميجان فستانًا أبيض اللون بلا أكمام مع كعب عال باللون اللامع، وكان الأمير هاري ممسكًا بيدها، عندما التقيا ممثلين من ألعاب انفكتوس.​

الأمير هاري ميجان ماركل أستراليا بيتر كوسجروف
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