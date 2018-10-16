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حول العالم في 24 ساعة: تركيا تفتش القنصلية السعودية باسطنبول

01:00 ص الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: تركيا تفتش القنصلية السعودية باسطنبول

الشرطة التركية (أرشيفية)

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها تفتيش سفارة القنصلية السعودية باسطنبول، وإقالة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر وإحالته للتحقيق، وتصنيف واشنطن لحزب الله ضمن 5 جماعات للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

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