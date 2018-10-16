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أهم التصريحات في 24 ساعة: قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي؟

01:30 ص الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قتلة مارقين قد يكونوا متورطين في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما صرح وزير الخارجية السورية وليد المعلم بأن دمشق دعمت الاتفاق الروسي التركي في إدلب لتجنب إراقة الدماء، واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أن التوسع الإسرائيلي الاستعماري يهدف للقضاء على فرص السلام.

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