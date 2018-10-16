أهم التصريحات في 24 ساعة: قتلة مارقون وراء اختفاء خاشقجي؟
القاهرة – مصراوي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قتلة مارقين قد يكونوا متورطين في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما صرح وزير الخارجية السورية وليد المعلم بأن دمشق دعمت الاتفاق الروسي التركي في إدلب لتجنب إراقة الدماء، واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أن التوسع الإسرائيلي الاستعماري يهدف للقضاء على فرص السلام.
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة: تركيا تفتش القنصلية السعودية باسطنبول
-
ترامب يُعلق بعد تقرير "سي إن إن" عن خاشقجي: لا أحد يعرف (فيديو)
-
مجلس سوريا الديمقراطي ينتقد تصريحات المعلم حول مناطق شرق الفرات
-
"ديلي بيست": لماذا يستهدف قراصنة قطر المعارضة السورية؟
-
توسك: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بات أقرب من أي
-
ماكرون يحذر: مستعدون لجميع سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد
-
106
-
74
-
70
-
56
-
51
-
46
-
36
-
34
-
29
-
27
إعلان