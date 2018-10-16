أبرز عناوين الصحف: كيف تستطيع السعودية الإضرار بالاقتصاد العالمي؟
القاهرة - مصراوي:
أخبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يفكر في الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى هناك، فيما بدأ فريق مشترك من المحققين السعوديين والأتراك تفتيش قنصلية السعودية في اسطنبول، وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الإثنين، النقاب عن أن دوقة ساسيكس ميجان ماركل، لن تغير رحلتها المخططة إلى فيجي وتونجا رغم وجود خطر الإصابة بفيروس زيكا.
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة: تركيا تفتش القنصلية السعودية باسطنبول
-
مصادر لصحيفة سعودية: المملكة تستدعي 15 شخصًا كانوا بتركيا وقت اختفاء
-
ترامب يُعلق بعد تقرير "سي إن إن" عن خاشقجي: لا أحد يعرف (فيديو)
-
حذر رسمي وتصعيد إعلامي.. كيف أدارت السعودية وتركيا أزمة خاشقجي؟
-
هآرتس: رئيس الوزراء الأسترالي يفكر في نقل سفارة بلاده بإسرائيل إلى
-
"تليجراف": ميجان ماركل تقوم برحلة إلى فيجي وتونجا رغم خطر فيروس "زيكا"
-
106
-
74
-
70
-
56
-
51
-
46
-
36
-
34
-
29
-
27
إعلان