أبرز عناوين الصحف: كيف تستطيع السعودية الإضرار بالاقتصاد العالمي؟

القاهرة - مصراوي:

أخبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يفكر في الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى هناك، فيما بدأ فريق مشترك من المحققين السعوديين والأتراك تفتيش قنصلية السعودية في اسطنبول، وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الإثنين، النقاب عن أن دوقة ساسيكس ميجان ماركل، لن تغير رحلتها المخططة إلى فيجي وتونجا رغم وجود خطر الإصابة بفيروس زيكا.