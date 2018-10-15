ترامب يُعلق بعد تقرير "سي إن إن" عن خاشقجي: لا أحد يعرف (فيديو)

القاهرة - (مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيا والسعودية تعملان معًا على كشف مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مضيفًا عند سؤاله حول تقرير لشبكة "سي إن إن"، أنه "لا أحد يعرف ما إذا كانت التقارير رسمية".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مصدران لم تسمهما اليوم الإثنين، أن المملكة تعد تقريرًا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خاطئ داخل قنصليتها بإسطنبول.

وأضاف ترامب للصحفيين خلال مؤتمره بمدينة فلوريدا الأمريكية، أن "السعودية وتركيا تعملان سوياً على معرفة ما حدث"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أحد ما جرى حتى الآن.

وكان ترامب قال في وقت سابق اليوم أنه تحدث مع الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز حول القضية، وأن الأخير أكد عدم علمه بما حدث للمواطن السعودي خاشقجي.

وتابع ترامب في تغريدة على حسابه بتويتر، أن "قتلة مارقين" قد يكونون متورطين في اختفاء جمال خاشقجي، الذي انقطعت أخباره بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قبل 13 يومًا.​