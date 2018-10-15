نائب رئيس جنوب إفريقيا يبدأ زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين

الخرطوم (أ ش أ)

وصل نائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ديفيد دابيدي مابوزا، إلى الخرطوم اليوم الإثنين، في زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين.

ويجري مابوزا خلال الزيارة مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين السودان وجنوب إفريقيا وسبل تطويرها.

وكان في استقبال مابوزا بمطار الخرطوم الدولي، النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وعدد من المسئولين فى الدولة.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل - في تصريح صحفي - إن مابوزا يزور البلاد بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس الجنوب إفريقي، حاملا رسالة إلى الرئيس عمر البشير تتعلق بتطوير العلاقات بين الدولتين.

وأشار إلى أن نائب رئيس جنوب إفريقيا سيجري مباحثات حول الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء معتز موسى.

وقال فيصل إن الرئيس البشير سيلتقي نائب رئيس جنوب إفريقيا غدا الثلاثاء، منوها بأن مابوزا سيبحث خلال الزيارة، ملف السلام في دولة جنوب السودان والجهود المبذولة من قبل السودان في هذا الملف.