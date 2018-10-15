إقالة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر وإحالته للتحقيق

مصراوي - وكالات

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريًا يعفي رئيس الوزراء أحمد بن دغر من رئاسة الحكومة ويحيله للتحقيق.

كما اختار هادي، معين عبد الملك رئيسا للوزراء خلفًا لأحمد بن دغر، وتم تعيين سالم الخنبشي نائبا لرئيس الوزراء، فيما يظل بقية الوزراء في مناصبهم الحكومية.

ونص القرار الجمهوري على أن القرار جاء نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية.

كما نص أيضًا على أن الإقالة والإحالة للتحقيق جاءت "لفشلها (الحكومة) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة ولتحقيق ما يصبو اليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد".