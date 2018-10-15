هآرتس: رئيس الوزراء الأسترالي يفكر في نقل سفارة بلاده بإسرائيل إلى القدس

كتب - هشام عبد الخالق:

أخبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يفكر في الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى هناك، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وستكون أستراليا إذا ما تم نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثاني دولة كبرى بعد الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة.

وذكر موريسون، أن من بين أسباب تغيير السياسة تجاه إسرائيل، السفير الأسترالي السابق لإسرائيل ورجل الأعمال ديف شارما.

وقال موريسون: ""أنا منفتح لمواصلة السعي لنقل السفارة، والقيام بذلك جنبًا إلى جنب مع أعضاء مجلس الوزراء"، مضيفًا أن ذلك يأتي في سياق استمرارية دعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في الخطوة التي عكست عقود من السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس رسميًا في مايو الماضي.