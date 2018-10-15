توسك: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى

بروكسل (د ب أ)

حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، زعماء الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم في قمة الأسبوع الجاري، من أن خروج بريطانيا من الكتلة بدون التوصل إلى اتفاق "بات احتمالا أقرب من أي وقت مضى"، فيما دعا إلى "بذل كل جهد للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن".

وكتب توسك في خطاب دعوته إلى القمة أن الجهود المبذولة لإبرام اتفاق "ثبت أنها أكثر تعقيدا مما كان يتوقعه البعض. ومع ذلك يجب أن نبقى متفائلين ومصممين"، مشيرا إلى أن هناك "نية طيبة لمواصلة هذه المحادثات على الجانبين".

وتابع توسك في الخطاب: "إن حقيقة أننا نستعد لسيناريو عدم وجود اتفاق يتعين ألا يثنينا، تحت أي ظرف، عن بذل كل جهد من أجل التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف، دعونا لا نستسلم".

ومن المنتظر أن يقرر زعماء الاتحاد الأوروبي مساء بعد غد الأربعاء كيفية دفع المفاوضات قدما. ويشار إلى أنه تمت دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لطرح تقييمها للوضع قبل مناقشاتهم.