مجلس الأمة الكويتي يدعو أعضاء البرلمان الدولي للتصويت لمقترح دعم (أونروا)

الكويت - جنيف (أ ش أ)

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الاثنين، أعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى التصويت لصالح المقترح الكويتي الأردني، كبند طارئ في المؤتمر، يتعلق بموضوع العجز المالي في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال الغانم - في مداخلة أمام الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في جنيف - "كممثلين لشعوب العالم كلها، وليس لمجموعة جيوسياسية معينة، أناشدكم التصويت لمقترحنا المتعلق بالبند الطارئ حول وكالة (أونروا)؛ وذلك بسبب طارئية هذا الموضوع الإنساني وخطورته، ليس اليوم فقط، بل منذ تأسيس (أونروا) عام 1949".

وأوضح الغانم أن خمسة ملايين مستفيد من خدمات الوكالة، و677 مدرسة، و143 مركزًا طبيًا، وآلاف الوظائف، سوف تعاني وتتأثر جراء العجز المالي في (أونروا)، مؤكدًا أنه من واجب الأعضاء كممثلين للشعوب، أن يقفوا إلى جانب الفلسطينيين، الذين هم بأمس الحاجة لتلك الوقفة.

يذكر أن المقترح الكويتي الأردني بشأن البند الطارئ المتعلق بوكالة (أونروا)، يدعو إلى ضرورة دعم نشاطات الوكالة، ومحاولة إنقاذها من العجز المالي الذي تعاني منه.