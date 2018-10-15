"تليجراف": ميجان ماركل تقوم برحلة إلى فيجي وتونجا رغم خطر فيروس "زيكا"

لندن (أ ش أ)

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الإثنين، النقاب عن أن دوقة ساسيكس ميجان ماركل، التي تنتظر مولودها الأول من الأمير هاري، لن تغير رحلتها المخططة إلى فيجي وتونجا رغم وجود خطر الإصابة بفيروس زيكا، الذي يتسبب في تشوه الأجنة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر - لم تسمه - قوله: "إن ماركل تلقت نصائح طبية كما تم اتخاذ كل المشاكل الصحية المحتملة، بما في ذلك خطر عدوى زيكا، في الاعتبار قبل قرار مضيها قدما في رحلتها إلى فيجي وتونجا".

وأشارت الصحيفة إلى أن دوق ودوقة ساسيكس، التي يقال إنها في "صحة جيدة" خلال هذه المرحلة من الحمل، سيزوران فيجي وتونجا من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري، حيث يشاركان في عدة نشاطات داخلية وخارجية بينها حفلة ترحيب في المتنزه والذهاب إلى سوق حي خاص بمشروع نسائي في الأمم المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إخطارات نصائح السفر لدى وزارة الخارجية البريطانية تقول إن السلطات الصحية البريطانية تصنف فيجي وتونجا كدول تحمل خطر نقل فيروس "زيكا"، كما تصنفهما ضمن الدول "معتدلة" الخطر.