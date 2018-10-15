رئيس الحكومة اليمنية: المهرة محافظة منكوبة بعد تعرضها لإعصار لبان

صنعاء (د ب أ)

أعلن أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الإثنين، المهرة محافظة منكوبة بعد تعرضها لإعصار (لبان).

ودعا بن دغر حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إلى إغاثة أبناء محافظة المهرة بأسرع وقت ممكن.

ووجه بن دغر، راجح باكريت محافظ محافظة المهرة، إلى رفع درجة الحذر والتأهب ومضاعفة الجهود لإنقاذ المواطنين المحاصرين جراء تدفق السيول وإيجاد أماكن آمنه للأسر المتضررة.

في السياق نفسه، أفاد باكريت، بأن 50 أسرة عالقة على أسطح المنازل في منطقة المسيلة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية، مشيراً إلى أن الوضع كارثي في المحافظة ويفوق إمكانيات السلطة المحلية المتواضعة.

وناشد باكريت الحكومة والتحالف العربي الى تقديم الدعم والاسناد الجوي لإجلاء الأسر العالقة.

ولفت إلى أن مديريات المحافظة ماتزال تتعرض لتأثير العاصفة المدارية (لبان)وأن السيول تحاصر مدن وقرى المحافظة.

وكانت ليزا جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، قد حذرت الجمعة الماضية، من تداعيات كارثية لإعصار (لبان)، لافتة إلى أنه "يأتي في أسوأ وقت ممكن حيث يمر اليمن فعلا بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".