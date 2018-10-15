الشرطة التركية تقوم اليوم بتفتيش القنصلية السعودية

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت مصادر دبلوماسية تركية أن السلطات التركية ستقوم بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "دايلي صباح"، الموالية للحكومة، عن المصادر أن التفتيش يأتي في إطار التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

كانت الخارجية التركية أعلنت الثلاثاء الماضي أنه سيتم تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وبموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية.