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    الشرطة التركية تقوم اليوم بتفتيش القنصلية السعودية

    03:01 م الإثنين 15 أكتوبر 2018
    الشرطة التركية تقوم اليوم بتفتيش القنصلية السعودية

    الشرطة التركية

    اسطنبول - (د ب أ):

    أعلنت مصادر دبلوماسية تركية أن السلطات التركية ستقوم بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم الاثنين.

    ونقلت صحيفة "دايلي صباح"، الموالية للحكومة، عن المصادر أن التفتيش يأتي في إطار التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

    كانت الخارجية التركية أعلنت الثلاثاء الماضي أنه سيتم تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وبموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية.

    الشرطة التركية القنصلية السعودية جمال خاشقجي

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