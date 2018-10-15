وزير الطاقة السعودي : لولا المملكة لوصل سعر النفط 120 دولارا للبرميل

الرياض - (د ب أ):

طمأن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، المجتمع الدولي أن المملكة شريكة في أسواق النفط ، مؤكدا أنه لولا بلاده ، أكبر منتج للنفط في العالم، لوصل سعر النفط إلى 120 دولارا للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" اليوم الاثنين، إن "المملكة قادرة على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية".

وأضاف الفالح "نطمئن المجتمع الدولي بأننا شركاء في أسواق النفط".

وأوضح الفالح أن "أسواق النفط متوازنة، ومن المأمول نمو الطلب بوتيرة صحية في 2019"، مشيرا إلى أنه قد يحدث تعطل آخر مفاجئ وغير مسبوق في الإمدادات".

وأكد وزير الطاقة السعودي أن "بلاده ستعمل مع المستهلكين والمنتجين لكي نصبح بنكا مركزيا للطاقة"، وأن "المملكة ستمتص الصدمات الناتجة عن أي تعطيلات في المستقبل".

ولفت الفالح إلى أن "سعر النفط كان سيعود لمستوياته قبل 5 سنوات، لولا جهود السعودية، حين كان يتجاوز 120 دولارا للبرميل".