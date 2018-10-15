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    إسرائيل تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

    01:04 م الإثنين 15 أكتوبر 2018
    إسرائيل تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

    الجيش الإسرائيلي

    رام الله - (د ب أ):

    قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل اليوم الاثنين شابا فلسطينيا قرب سلفيت في الضفة الغربية.

    وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة عيارات نارية على صدر الشاب الفلسطيني، ما أدى إلى مقتله على الفور، واحتجز الجيش الإسرائيلي جثمانه.

    وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن ضد أحد الجنود الاسرائيليين، قبل أن يتم إطلاق النار عليه، وقتله من دون أن يصاب أي من الجنود بأذى.

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