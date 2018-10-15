مظاهرة عربية على مواقع التواصل.. هاشتاجات دعم المملكة تجتاح "تويتر"

كتب- حسام سليم:

واصل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، دعمهم للمملكة العربية السعودية، أمام الضغوظ التي تواجهها المملكة بسبب الاتهامات والأكاذيب التي أطلقتها تركيا بإخفاء وقتل الكاتب جمال خاشقجي.

حيث اجتاح هاشتاج #كلنا_سلمان_وكلنا_ محمد، و كذلك هاشتاج #كلمة_ لأعداء_مملكتنا_السعودية، الموقع لليوم الثاني على التوالي، بعث السعوديون خلالها رسائل دعم مكتوبة ومصورة، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان.

كما لم تقتصر المشاركة على السعوديين فقط، بل جاءت رسائل الدعم من شتى أنحاء العالم العربي.

كانت الخارجية التركية قد أعلنت اليوم أنها ستبدأ في تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، ظهر اليوم، وذلك بعد أن أجرى الملك سلمان اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا خلاله على تعاون البلدين في التحقيقات.