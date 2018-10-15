  • عاجل:أسعار الذهب تقفز في مصر لأعلى مستوى خلال 12 أسبوعا (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    مظاهرة عربية على مواقع التواصل.. هاشتاجات دعم المملكة تجتاح "تويتر"

    12:53 م الإثنين 15 أكتوبر 2018
    مظاهرة عربية على مواقع التواصل.. هاشتاجات دعم المملكة تجتاح "تويتر"

    الكاتب جمال خاشقجي

    كتب- حسام سليم:

    واصل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، دعمهم للمملكة العربية السعودية، أمام الضغوظ التي تواجهها المملكة بسبب الاتهامات والأكاذيب التي أطلقتها تركيا بإخفاء وقتل الكاتب جمال خاشقجي.

    حيث اجتاح هاشتاج #كلنا_سلمان_وكلنا_ محمد، و كذلك هاشتاج #كلمة_ لأعداء_مملكتنا_السعودية، الموقع لليوم الثاني على التوالي، بعث السعوديون خلالها رسائل دعم مكتوبة ومصورة، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان.

    كما لم تقتصر المشاركة على السعوديين فقط، بل جاءت رسائل الدعم من شتى أنحاء العالم العربي.

    كانت الخارجية التركية قد أعلنت اليوم أنها ستبدأ في تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، ظهر اليوم، وذلك بعد أن أجرى الملك سلمان اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا خلاله على تعاون البلدين في التحقيقات.

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

    تويتر السعودية تركيا جمال خاشقجي محمد بن سلمان رجب طيب أردوغان جريمة قتل

    الخبر التالى:

    إسرائيل تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان