اجتماع مسؤول بالخارجية الأمريكية مع مسؤولين بالخارجية الكورية الجنوبية بسول

سول - (د ب أ):

ذكر مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية، أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية اجتمع اليوم الاثنين مع مسؤولين في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في سول، لإجراء محادثات حول ملف كوريا الشمالية وقضايا التحالف المعلقة، على ما يبدو.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن مارك نابر، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون كوريا واليابان، عاد إلى كوريا الجنوبية بعد بضعة أشهر من انتهاء مهمته في سول.

ويشار إلى أن نابر مسؤول عن تنسيق استراتيجية حول كوريا الشمالية والتعامل مع مجموعة واسعة من قضايا التحالف، مثل تقسيم تكلفة القوات الأمريكية في كوريا والحفاظ على الشراكات المتعلقة بالعقوبات ضد بيونج يانج وطهران.

وكان نابر قد شغل منصب القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، لمدة عام ونصف تقريبا، حتى شهر يوليو الماضي.

وقال المصدر الحكومي إن "رحلته إلى كوريا الجنوبية هذه المرة تهدف بدرجة كبيرة إلى إجراء مشاورات روتينية مع نظرائه في وزارة الخارجية".

وأضاف المصدر أن الزيارة ستسمح له أيضا بعقد لقاءات تمهيدية مع توليه منصبه مؤخرا.