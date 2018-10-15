بدء حركة دخول المسافرين بعد افتتاح معبر نصيب بين الأردن وسوريا

دمشق - ( د ب أ):

بدأت حركة عبور المسافرين بين سوريا والأردن اليوم الاثنين بعد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين بشكل رسمي .

وقالت مصادر سورية في محافظة درعا إن معبر نصيب يبدأ في استقبال العابرين يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي حالياً ، على أن يعود للعمل قريبا على مدار الساعة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن المنتظر أن تتم عملية دخول الشاحنات خلال اليومين القادمين .

وكان وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعار أعلن أمس أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر نصيب – جابر الحدودي بين البلدين اعتباراً من اليوم .

وكانت مصادر في محافظة درعا قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن " الحكومة السورية قامت بوضع غرف مسبقة الصنع لإعادة فتح المعبر، بينما تحتاج مباني المعبر إلى صيانة وإعادة تأهيل ربما تستمر عدة أشهر" .

واستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على المعبر مطلع شهر يوليو الماضي من فصائل المعارضة، التي كانت سيطرت عليه بشكل كامل في أبريل من عام 2015 .

وافتتح معبر نصيب في عام 1997 بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، ويعد أكثر المعابر ازدحاما على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات، التي تمر من المعبر قبل نشوب الأزمة السورية في 2011 إلى سبعة آلاف شاحنة يوميا.

وترتبط سوريا مع الأردن بمركزين حدوديين يربطان الأردن وسورية هما مركز جابر من الجانب الأردني ونصيب من الجانب السوري، ومركز الرمثا الأردني والذي يطلق عليه مركز درعا الحدودي من الجانب السوري.