إعادة افتتاح معبر "نصيب - جابر" الحدودي بين سوريا والأردن

دمشق - (د ب أ):

افتُتح معبر "نصيب - جابر" الحدودي بين سوريا والأردن، اليوم الاثنين، رسميًا، أمام دخول وخروج الشاحنات.

وقالت مصادر في المعبر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "افتتح صباح اليوم الاثنين رسميًا معبر نصيب - جابر الحدودي بين سوريا والأردن، ولم تبدأ بعد حركة مرور الشاحنات".

وأعلن وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعار، أمس أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح المعبر نصيب اعتبارًا من اليوم.

واستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على المعبر مطلع شهر يوليو الماضي، من فصائل المعارضة، التي كانت سيطرت عليه بشكل كامل في أبريل 2015.

ويقع معبر نصيب - جابر بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وكان يعد أكثر المعابر ازدحامًا على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات، التي تمر من المعبر قبل نشوب الأزمة السورية في 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميًا.

وترتبط سوريا والأردن بمركزين حدوديين هما مركز جابر من الجانب الأردني، ومركز نصيب الحدودي من الجانب السوري، ومركز الرمثا الأردني، والذي يطلق عليه مركز درعا الحدودي من الجانب السوري.