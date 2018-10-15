"لست طفلا" وكنا دولة غبية.. أبرز تصريحات ترامب لـ"cbs"

كتب - (مصراوي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حوار لقناة "سي بي إس" أذيع فجر اليوم الاثنين، إن روسيا قد تكون بالفعل تدخلت في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه يعلم أن الصين أيضًا ودول أخرى فعلت الشيء نفسه.

وأضاف الرئيس الأمريكي لمحاورته المذيعة ليزلي ستول، أن ما يسمى بـ"الحرب التجارية" مع الصين قد تستمر، طالما لم تغير بكين سياستها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، التي وصفها بغير العادلة.

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