ترامب: روسيا لم تتدخل وحدها في الانتخابات الأمريكية

القاهرة - (مصراوي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون متورطًا في عمليات اغتيال.

وأضاف خلال حواره مع قناة "سي بي إس" الأمريكية أذيع فجر الاثنين، إنه يتعامل بشكل قاس مع الرئيس الروسي، عندما يقابله وجهًا لوجه، ردًا على سؤال حول عدم اتخاذه نهجًا شديدًا مع بوتين.

وحول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، قال ترامب إنه يعتقد أن موسكو تدخلت: "لكن ليست وحدها، أعتقد أن الصين تدخلت أيضًا، ودول أخرى، هذه مشكلة ضخمة".

وأعلن ترامب في وقت سابق أنه سيقبل ما تتوصل إليه الأجهزة الاستخباراتية حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في 2016.

وواجه ترامب انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول موقفه من مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وسبق وصرح أيضًا بأن إدارة أوباما لم تفعل شيئًا لوقف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سيتخذ إجراءات قوية لتأمين النظام الانتخابي الأمريكي.