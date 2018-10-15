ترامب: كنا "الدولة الغبية" لسنوات.. والاتحاد الأوروبي أسوأ من يعاملنا

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها علاقات رائعة مع الكثير من الدول، لكن لا يوجد من يعامل الولايات المتحدة بصورة "أسوأ" من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في حوار مع قناة "سي بي إس" الأمريكية أذيع فجر الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي تشكل من أجل استغلال الولايات المتحدة تجاريًا وهذا ما فعلوه".

وحينما سئل عما إذا كان ذلك حديثه عدائيًا، قال ترامب إن الأمر ليس كذلك. وأضاف "هل تعلمون ما هو العدائي؟ الطريقة التي يعاملوننا بها. لسنا عدائيين". وتابع "كنا الدولة الغبية لسنوات".

وبسؤاله "هل سوف تتخلص من الحلفاء الغربيين؟"، قال ترامب: "الآن أحب حلف الناتو. لكن، لكن لا يمكننا أن ندفع تقريبا كل تكلفة الناتو من أجل حماية أوروبا. وقبل ذلك، لا يجب أن نجعلهم يستغلوننا تجاريًا. لن يفعلوا ذلك مجددًا. أدركوا ذلك".

وطالما طلب ترامب من حلف الناتو زيادة نفقاته العسكرية، وكتب في تغريدة نشرها يوليو الماضي: "الولايات المتحدة تنفق الكثير جدا على الناتو أكثر من أي دولة أخرى، هذا ليس عادلا، وليس مقبولا".

وأضاف ترامب: "في الوقت الذي تزيد منه الدول الأعضاء من إسهاماتها منذ توليت منصبي، عليهم القيام بأكثر من ذلك، ألمانيا لا تزال تنفق 1 بالمئة بينما الولايات المتحدة 4 بالمئة، بينما يفيد الناتو أوروبا أكثر من الولايات المتحدة".

وتابع في تغريدته السابقة: "الولايات المتحدة تدفع 90 بالمئة من نفقات الناتو، بينما لا تزال العديد من الدول دون 2 بالمئة من التزاماتها".

كان الرئيس الأمريكي صرح في حواره مع "سي بي إس" أيضًا بأنه ربما يفرض المزيد من الرسوم التجارية على الصين، مشيرًا إلى أن الصينيين يريدون التفاوض مع أمريكا بهذا الشأن.

وتابع: "لدي كيمياء جيدة مع الرئيس الصيني. لا أعرف ما إذا كان ذلك بالضرورة سيستمر. أخبرت الرئيس الصيني أننا لا يمكننا الاستمرار في أن تحصل الصين على 500 مليار دولار من الولايات المتحدة في شكل تجارة وأشياء أخرى".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، بفرض رسوم جمركية على جميع السلع الصينية المُصدرة إلى الولايات المتحدة تقريبا والبالغة قيمتها أكثر من 500 مليار دولار سنويا ما لم توافق بكين على إجراء تغييرات كبيرة في ممارساتها بشأن الملكية الفكرية وبرامج الدعم الصناعي وهياكل الرسوم وتشتري المزيد من السلع الأمريكية.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن مسؤولي إدارة ترامب منقسمون بشأن مدى الضغط على بكين، لكن يبدو أن البيت الأبيض يعتقد أنه يربح الحرب التجارية في الوقت الذي يتباطأ فيه اقتصاد الصين وتنخفض أسواق الأسهم بها.