ترامب: أنا لست طفلًا.. نجحت في إنهاء تهديدات كوريا الشمالية

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يثق في زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك في حواره مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية.

وأضاف في حواره، الذي أذيع الإثنين، ردًا على سؤال حول جرائم الزعيم الكوري في حق شعبه وتجويعهم والمزاعم حول قتل أخيه: "أنا أعلم كل ذلك. لست طفلا. أعرف كل تلك الأشياء... أنا أتعامل معه جيدا. هناك كيمياء خاصة بيننا، ودعونا ننهي الأمور".

وأكمل أيضًا في حديثه قائلا إنه استطاع من التواصل مع كيم جونج والثقة فيه، إنهاء التهديدات التي كان يمثلها الزعيم الكوري الشمالي.

ووقع زعيم كوريا الشمالية بعد لقاء سابق مع الرئيس ترامب على تعهد بإنهاء السعي نحو الحصول على سلاح نووي، والتوقف عن إجراء التجارب الصاروخية، كما بدأ في محادثات مع الجارة كوريا الجنوبية من أجل إنهاء النزاع الطويل في شبه الجزيرة الكورية.