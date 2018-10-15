العالم في صور: الإغاثة تأتي أخيرًا لمتضرري إعصار "مايكل".. ومشاعل القومية تشتعل في أوكرانيا

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، صورًا حول العالم، من وصول المساعدات الإغاثية لمتضريي إعصار مايكل في الولايات المتحدة، لإحاطة القنصلية السعودية باسطنبول بسور شائك.