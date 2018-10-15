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العالم في صور: الإغاثة تأتي أخيرًا لمتضرري إعصار "مايكل".. ومشاعل القومية تشتعل في أوكرانيا

02:00 ص الإثنين 15 أكتوبر 2018
العالم في صور: الإغاثة تأتي أخيرًا لمتضرري إعصار "مايكل".. ومشاعل القومية تشتعل في أوكرانيا

اغاثة المتضررين من إعصار مايكل

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، صورًا حول العالم، من وصول المساعدات الإغاثية لمتضريي إعصار مايكل في الولايات المتحدة، لإحاطة القنصلية السعودية باسطنبول بسور شائك.

إعصار مايكل المساعدات الانسانية السعودية القنصلية السعودية باسطنبول اختفاء خاشقجي

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