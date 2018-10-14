تفجير شاحنة مفخخة حاولت استهداف القوات العراقية في قضاء الحويجة

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية ، اليوم الأحد، تفجير شاحنة مفخخة حاولت استهداف القوات الأمنية في قضاء الحويجة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ، وفقا لقناة (العراقية الإخبارية) ، إن شاحنة كبيرة مفخخة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي حاولت استهداف قوات الشرطة الاتحادية أثناء قيامهم بواجب تفتيشي لقرى غريب ورمزية والزلاجحة في قضاء الحويجة ، مشيرا الى رصد الشاحنة من قطعات الفرقة 6 في الشرطة الاتحادية من خلال التعاون مع أهالي القرى، وتم تفجيرها.

كانت القوات المسلحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم داعش نهائيا من الأراضي العراقية.