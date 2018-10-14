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تفجير شاحنة مفخخة حاولت استهداف القوات العراقية في قضاء الحويجة

11:16 م الأحد 14 أكتوبر 2018
تفجير شاحنة مفخخة حاولت استهداف القوات العراقية في قضاء الحويجة

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية ، اليوم الأحد، تفجير شاحنة مفخخة حاولت استهداف القوات الأمنية في قضاء الحويجة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ، وفقا لقناة (العراقية الإخبارية) ، إن شاحنة كبيرة مفخخة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي حاولت استهداف قوات الشرطة الاتحادية أثناء قيامهم بواجب تفتيشي لقرى غريب ورمزية والزلاجحة في قضاء الحويجة ، مشيرا الى رصد الشاحنة من قطعات الفرقة 6 في الشرطة الاتحادية من خلال التعاون مع أهالي القرى، وتم تفجيرها.

كانت القوات المسلحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم داعش نهائيا من الأراضي العراقية.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة العراقية تفجير شاحنة داعش القوات المسلحة العراقية العراق
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