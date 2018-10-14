الأمم المتحدة : 195 ألف شخص تضرروا من الأمطار والفيضانات بالسودان

الخرطوم - (أ ش أ)

أعلنت الأمم المتحدة ، اليوم الأحد ، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرت بنحو 195 ألف شخص في 15 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان.

وذكر تقرير لمكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان (أوتشا) أن ولاية كسلا تضرر فيها حوالي 47 ألفًا و500 شخص ، كما تضرر 24 ألفًا في ولاية غرب كردفان.

وأوضح التقرير أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الخاطفة أضرت بحوالي 24 ألفًا في ولاية القضارف، منذ 19 سبتمبر الماضي، وأن الأمطار والفيضانات أثرت على المدارس والفصول الدراسية، وتضرر نحو 33 ألف طالب في 95 مدرسة في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أنه، منذ شهر يونيو الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارًا وسيولاً غزيرة، أدت إلى انهيار منازل ومرافق حكومية، وقطع بعض الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن.