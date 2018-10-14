بالصور| "الدمار في كل مكان".. حكاية معاناة أهالي مدينة أمريكية ضربها إعصار "مايكل"

كتب – محمد عطايا:

نشرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، تقريرًا رصدت فيه معاناة أهالي مدينة بنما، في ولاية فلوريدا، التي ضربها إعصار "مايكل"، منذ أيام، مشيرة إلى أن السكان هناك يشكون في الوقت الحالي من ندرة المياه، والخدمات الصحية، ما وضعهم في أزمة كبيرة.

يقول وولتر مكالستر، أحد سكان المدينة، إن الإعصار كان قوة خامدة، فكل شيء غير المشهد في المنطقة التي ضربها الإعصار إلى الأبد، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق في غضون ثلاث ساعات.

ووصفت الصحيفة الأمريكية المشهد بأن الدمار في كل مكان، وفي كل زاوية بقدر ما يمكن للعين أن ترى، أما شاطئ المكسيك فتم تسويته بالأرض.

وأضافت أن مدينة بنما، يبدو وكأنها سقطت عليها قنبلة، حيث أصبحت منطقة مهجورة لا يوجد بها أعمدة الكهرباء، أو محولات، أو خطوط كهربائية، بالإضافة إلى أن الأشجار مقطوعة.

وتعرضت جميع المنازل والشركات والمتاجر والبنوك والمدارس تقريبًا لأضرار بالغة، أو تم تدميرها عن بكرة أبيها.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن عدد القتلى وصل إلى 17 شخصًا حتى ظهر يوم الأحد، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تفحصت آلاف المباني، للبحث عن المفقودين.

وأضافت أن محمية "أبالاتشيكولا" الوطنية التي تقع على الحدود مع الشواطئ الساحلية يشبه التجول بها كأنك تسير في مقبرة، حيث أنه يوجد صفوف لا نهاية لها من أشجار مقطوعة، تميل بشكل مثالي مثل سجناء تم إعدامهم.

وأكدت "ديلي بيست" أنه منذ ضرب إعصار "مايكل" ولاية فلوريدا، لا يوجد كهرباء ولا مياه في مدينة بنما، مشيرة إلى أن قوة الإغاثة في حالات الطوارئ لم تظهر منذ صباح يوم السبت، ما أدى إلى أن شعر السكان بالإحباط واليأس.

قالت شانتيل جولسبي، في تصريحات لـ"ديلي يبست"، "نحن بحاجة إلى الغذاء والماء وأي شيء، إلا أننا لا نحصل على أي مساعدة"، مضيفة: " الشارع بأكمله يحتاج إلى المساعدة".

فيما عبرت باربرا ساندرز إحدى السكان في المدينة عن استيائها من انقطاع الخدمات عنها، قائلة: "نحن لا نحصل على أي مساعدة. وبحاجة ماسة إلى الطعام... هذا جنون ".

وأضافت أنه لم يتم العثور على وكالة إغاثة واحدة، مؤكدة أن الشرطة أتوا وكان عليهم إخبار الجميع بالمغادرة.

وأشارت إلى أنهم أخبروهم أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله وسيستغرق الأمر وقتًا طويلًا لإعادة البناء.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه وصلت شاحنة صغيرة بالماء، خلال منتصف اليوم الأحد، وكانت تلك أول مساعدة تلقتها مدينة بنما.

فيما قال عضو الكونجرس عن ولاية فلوريدا، مارك روبيو لشبكة CNN صباح اليوم الاحد، إنه لم ير أي طلبات محلية أو حكومية من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.