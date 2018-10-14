"أفريقية النواب": تشكيل مجموعة عمل لمتابعة حادث اختطاف مصري في نيجيريا

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب طارق رضوان، إن اللجنة تتابع ببالغ الاهتمام حادث اختطاف المواطن المصري رضا السيد حسنين في العاصمة النيجيرية (أبوجا).

وأشار رضوان إلى أنه أجرى اتصالا بمساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالحادث.

وأضاف أن مصر لن تدخر جهدا من أجل الإفراج عن المواطن المصري؛ وسيتم تشكيل مجموعة عمل من أعضاء اللجنة لمتابعة آخر مستجدات الحادث.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير خالد رزق قال إن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لأسرة المواطن رضا حسنين، وأنها تتواصل مع السفير المصرى فى نيجيريا عاصم حنفي، والذي أكد تواصل السفارة مع الجهات المعنية بنيجيريا وأسرة المواطن المختطف من أجل إعادته فى أقرب وقت إلى أرض الوطن.