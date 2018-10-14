سعد الحريري: الحملات ضد السعودية تشكل خرقًا لاستقرار المنطقة

كتب – مصراوي:

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن الحملات ضد المملكة العربية السعودية تشكل خرقًا لاستقرار المنطقة.

وأضاف في بيان صدر اليوم الأحد، أن السعودية ضمن الدول المركزية المؤتمنة على استقرار المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

ويأتي ذلك وسط تقارير إعلامية تركية وأمريكية تشير إلى مسئولية السعودية عن اختفاء أو مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله إلى قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الجاري.

وكانت السعودية أصدرت بيانا شديد اللهجة، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول، جاء فيه: "تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط".

وندد المسؤول السعودي: "تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر"، وأن "لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي".