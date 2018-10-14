مصدر مسؤول بالجامعة العربية يؤكد رفضه التلويح بفرض عقوبات على السعودية

القاهرة - (أ ش أ)

أكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، رفضه التلويح بفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية أو توجيه تهديدات إليها.

جاء ذلك رداً على أسئلة المحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية حول التصريح الصادر اليوم عن مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية بشأن رفض المملكة لأي تهديدات أو تلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية.

وقال المصدر إنه من المرفوض تماماً في إطار العلاقات بين الدول التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية.

وفيما يخص مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أوضح المصدر أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت بوضوح تام تعاونها في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد؛ الأمر الذي يستلزم عدم الانجرار للتجني على المملكة من خلال توجيه تهديدات إليها أو ممارسة الضغوط عليها.

وأعرب المصدر المسؤول عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة جلاء الحقيقة في هذا الصدد بما من شأنه أن يغلق الباب أمام أي تصعيد يمكن أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ومع الأخذ في الاعتبار الدور الهام للمملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.