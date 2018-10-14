الجيش السوري يكبد تنظيم "داعش" قتلى ومصابين في السويداء

دمشق - (أ ش أ)

كبد الجيش السوري بالسويداء مدعوما بالقوات الرديفة، تنظيم "داعش" عددا من القتلى والمصابين، خلال اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي ، أثناء تقدم القوات اتجاه قبر الشيخ حسين على الجانب الغربي من تلول الصفا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، أن عمليات التقدم على الأرض رافقتها رمايات مدفعية وجوية مركزة على محاور تحركات وتمركز الإرهابيين في عمق المنطقة، أسفرت عن القضاء على أعداد منهم وتدمير دشم وأوكار لهم وأسلحة وذخائر بحوزتهم.

وأوضحت الوكالة، أن عمليات الجيش المتواصلة في المنطقة وتطهيره مساحات واسعة ضمن الجروف الصخرية شديدة الوعورة أسهم في تشديد الطوق على الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم بشكل أكبر بعد قطع طرق إمدادهم وإفشال محاولات تسللهم لكسر الطوق والفرار من المنطقة.