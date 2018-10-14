الأردن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في قضية خاشقجي

كتب – مصراوي:

أكدت الحكومة الأردنية وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما وصفته مواجهة أي شائعات وحملات تستهدفها دون الاستناد إلى حقائق.

وأضافت في بيان نشرته اليوم الأحد، أنها تؤكد على مركزية الجهود السعودية، ودورها القيادي في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وعبرت حتى الآن 6 دول تضامنها مع السعودية، في قضية اختفاء جمال خاشقجي، مسجلين اعتراضهم على الاتهامات الأمريكية والأوربية بمسؤولية السلطات في المملكة عن قتل الصحفي.

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تقديره لمواقف الرياض، مؤكدا أن السعودية "وقفت وتقف دوما إلى جانب قضيتنا العادلة، وحقوق شعبنا الثابتة".

وعبر عباس عن "ثقته المطلقة" بالمملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان"، مشيرا إلى أن فلسطين "كانت وما زالت وستبقى إلى جانب المملكة".

من جهتها أكدت الرئاسة اليمنية في بيان "وقوفها وتضامنها التام" مع المملكة ضد "كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها".

وأضاف البيان اليمني: "إن الاستهداف الإعلامي والسياسي الرخيص الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية لن يثنيها عن مواصلة دورها الريادي والقيادي للأمة العربية والإسلامية ومواجهة كل الأخطار التي تحدق بهما".