إبراهيم الجعفري: العراق لن ينسى دعم الحكومة السورية له وقت الأزمات

كتب – مصراوي:

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن بلاده حكومًا وشعبًا لن ينسيا ما قدمته الحكومة السورية وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن العالم بات يفهم حقيقة ما يحدث في دمشق في الوقت الحالي.

وأكد خلال لقاءه نظيره السوري وليد المعلم في دمشق اليوم الأحد، أن الشعب السوري دفع ضريبة مواجهته الإرهاب نيابة عن العالم.

وبحث الوزيران التنسيق القائم بين سوريا والعراق وجهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وضرورة الإسراع بإعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتحسين حركة تبادل البضائع وانتقال الأشخاص.

فيما قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن بلاده تكتب الفصل الأخير من أزمتها، وباتت على عتبة النصر، بعد سبع سنوات من الحرب.

وأضاف، أن سوريا وبغداد يواجهان التحديات نفسها، مشيرًا إلى أنهما يبحثان فتح الحدود بين البلدين.

واستكمل: "شعبنا في سوريا مصمم على مواصلة حربه ضد التنظيمات الإرهابية حتى تحرير كامل الأراضي السورية".

وأشاد وزير الخارجية السوري بمواقف العراق في المحافل العربية والدولية المتضامنة مع سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها، مؤكدا أن "البلدين الشقيقين يقفان في خندق واحد ويواجهان التحديات ذاتها".