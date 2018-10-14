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    وليد المعلم: سوريا تكتب الفصل الأخير في أزمتها وباتت على عتبة النصر

    08:03 م الأحد 14 أكتوبر 2018
    وليد المعلم: سوريا تكتب الفصل الأخير في أزمتها وباتت على عتبة النصر

    وزير الخارجية السوري وليد المعلم

    كتب- مصراوي:

    قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن بلاده تكتب الفصل الأخير من أزمتها، وباتت على عتبة النصر، بعد سبع سنوات من الحرب.

    وأضاف المعلم خلال استقباله نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق اليوم الأحد، أن سوريا وبغداد يواجهان التحديات نفسها، مشيرًا إلى أنهما يبحثان فتح الحدود بين البلدين.

    واستكمل: "شعبنا في سوريا مصمم على مواصلة حربه ضد التنظيمات الإرهابية حتى تحرير كامل الأراضي السورية".

    وأشاد وزير الخارجية السوري بمواقف العراق في المحافل العربية والدولية المتضامنة مع سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها، مؤكدا أن "البلدين الشقيقين يقفان في خندق واحد ويواجهان التحديات ذاتها".

    وزير الخارجية السوري وليد المعلم الحرب الاهلية السورية إبراهيم الجعفري سوريا بغداد

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