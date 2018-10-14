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    حيدر العبادي يبحث مع مسؤول أمريكي تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

    07:13 م الأحد 14 أكتوبر 2018
    حيدر العبادي يبحث مع مسؤول أمريكي تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

    حيدر العبادي

    بغداد - (أ ش أ)

    بحث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سيلفان والوفد المرافق له، اليوم الأحد، تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

    وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي ـ أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبالأخص الجانب الاقتصادي والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

    من جانبه ، أشاد سيلفان بالجهود التي قدمها العبادي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة العراقية ، حيث تحققت العديد من الإنجازات في عهده ومنها تحرير كامل الأراضي العراقية.

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