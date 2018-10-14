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    استدعاء 11 من أفراد الجيش الإيراني على خلفية هجوم "الأهواز"

    05:58 م الأحد 14 أكتوبر 2018
    استدعاء 11 من أفراد الجيش الإيراني على خلفية هجوم "الأهواز"

    هجوم الأهواز ارشيفية

    طهران - (أ ش أ)

    أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، أنه تم استدعاء 11 من أفراد الجيش الإيراني للمثول أمام القضاء، وتم اعتقال شخص واحد، على خلفية هجوم الأهواز.

    ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدث باسم السلطة القضائي غلام حسين اجئي قوله، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن منظمة القضاء العسكري أجرت تحقيقات مع عدد من الأشخاص على خلفية حادث أهواز، ولم يتم التوصل إلى رأي نهائي ليتم الإعلان عنه، مضيفا أنه تم استدعاء 11 شخصا وتم اعتقال شخص واحد، وجميعهم عسكريون، وتم إرسال ملفهم إلى طهران.

    يذكر أن إيران شهدت، الشهر الماضي، هجوما مسلحا خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 29 على الأقل، غالبيتهم من الحرس الثوري الإيراني.

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    Asha
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