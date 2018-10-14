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    ترامب يلمح إلى إمكانية استقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه

    05:52 م الأحد 14 أكتوبر 2018
    ترامب يلمح إلى إمكانية استقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ)

    ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ربما يخطط للاستقالة من إدارته.

    جاء ذلك ،في تصريحات أدلى بها ترامب خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" أذاعتها شبكة سي بي إس الأمريكية اليوم الأحد، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

    وقال ترامب: "ربما يغادر (ماتيس)، أعني أنه في مرحلة ما كل شخص يغادر .. هذه هي واشنطن".

    وأضاف ترامب أن ماتيس "لم يبلغني بخططه فيما يتعلق بالاستقالة"، ولم يرد ترامب على سؤال بشأن ما إذا كان يرغب في أن يستقيل ماتيس.

    ترامب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس واشنطن

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