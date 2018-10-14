ترامب يلمح إلى إمكانية استقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه

واشنطن - (د ب أ)

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ربما يخطط للاستقالة من إدارته.

جاء ذلك ،في تصريحات أدلى بها ترامب خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" أذاعتها شبكة سي بي إس الأمريكية اليوم الأحد، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

وقال ترامب: "ربما يغادر (ماتيس)، أعني أنه في مرحلة ما كل شخص يغادر .. هذه هي واشنطن".

وأضاف ترامب أن ماتيس "لم يبلغني بخططه فيما يتعلق بالاستقالة"، ولم يرد ترامب على سؤال بشأن ما إذا كان يرغب في أن يستقيل ماتيس.