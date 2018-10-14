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    كوريا الجنوبية توقف استيراد النفط من إيران

    05:47 م الأحد 14 أكتوبر 2018
    كوريا الجنوبية توقف استيراد النفط من إيران

    النفط الإيرانى ارشيفية

    كتب – محمد عطايا:

    أعلنت السلطات الكورية الجنوبية إيقاف استيراد النفط من الحكومة الإيرانية، تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران، والتي سيبدأ سريانها في نوفمبر المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن يوليو الماضي، أن حظر الحصول على النفط الإيرانى سيدخل حيز التنفيذ فى 4 نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على ضمان إلتزام العالم بتنفيذ العقوبات التى فرضتها واشنطن على طهران، محذرًا من اسيتراد النفط الإيرانى قائلا "الحصول على النفط الإيرانى بعد 4 نوفمبر سيعد خرقا للعقوبات الأمريكية".

    وقال بومبيو: "على النظام الإيرانى أن يدرك أن الوضع الاقتصادى لن يتحسن حتى تعود إيران دولة طبيعية، ومصممون على أن يدرك النظام الإيرانى أنه لن يكافأ على ممارساته الخبيثة".

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