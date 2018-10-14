"رسالة إلى السعودية".. بيان من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول أزمة "خاشقجي"

القاهرة - مصراوي:

أصدرت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركا بشأن أزمة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، مطالبين المملكة العربية السعودية برد كامل ومفصل حول الأمر.

وأشار البيان المنشور اليوم الأحد على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية بموقع تويتر، إلى أن من أولويات الدول الثلاث الموقعة على البيان "الدفاع عن حرية التعبير والصحافة وضمان حماية الصحفيين".

ويأتي ذلك بعد اختفاء الصحفي السعودي عقب دخوله إلى مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر الجاري، وينشر خاشقجي بشكل دوري مقالات في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وطالبت الدول الثلاث بتسليط الضوء على قضية اختفاء خاشقجي، وأعربوا عن القلق العميق بشأن الحادث، وأنهم مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا مورجيني، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، يتعاملون مع هذه القضية "بجدية قصوى".

وطالبوا بإجراء تحقيقات "ذات مصداقية" للتوصل إلى حقيقة ما تعرض له الصحفي السعودي، وتحديد هوية المسؤولين عن اختفائه وضمان محاسبتهم.

واختتم البيان بالقول "نشجع الجهود السعودية-التركية المشتركة بهذا الصدد، ونتوقع من الحكومة السعودية إعطاء رد كامل ومفصّل. وقد أبلغنا السلطات السعودية مباشرة بهذه الرسالة."