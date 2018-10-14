إعادة فتح معبر "نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن

عمان/دمشق - (د ب أ)

أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ،جمانة غنيمات، اعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين بلادها وسورية ،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كان وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعار، قد أعلن أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر نصيب – جابر الحدودي بين البلدين اعتباراً من يوم غد الأثنين، بعد اجتماع عقد اليوم في المعبر .

وقال الوزير السوري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت اليوم في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح معبر نصيب- جابر بين البلدين اعتباراً من يوم غد الاثنين".

وكانت مصادر في محافظة درعا قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة السورية وضعت منشآت سابقة التجهيز لإعادة فتح المعبر،نظرا لأن مباني المعبر تحتاج إلى صيانة واعادة تأهيل ربما تستمر عدة اشهر .

واستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على معبر نصيب مطلع شهر يوليو الماضي بعد سيطرة فصائل المعارضة سيطرة بشكل كامل على معبر نصيب في بداية أبريل عام 2015 .

وافتتح معبر نصيب في عام 1997 ويقع معبر نصيب – جابر بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، ويعد أكثر المعابر ازدحاما على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات، التي تمر من المعبر قبل نشوب الأزمة السورية في 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميا.

وترتبط سوريا مع الأردن بمركزين حدوديين يربطان الأردن وسوريا هما: مركز جابر من الجانب الأردني ومركز نصيب الحدودي من الجانب السوري، ومركز الرمثا الأردني والذي يطلق عليه مركز درعا الحدودي من الجانب السوري.

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت في 29 سبتمبر افتتاح المعبر وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت إلا أن الوزارة تراجعت عن التصريح ، نفي الاردن ذلك.

وفقدت الحكومة السورية السيطرة على اغلب المعابر الحدودية واعلنت منذ ايام عن امكانية فتح معبر القائم الذي يربطها مع العراق في حين تبقى المعابر مع تركيا خارج سيطرة الحكومة السورية وتتنازع سيطرتها فصائل المعارضة وقسد .