السعودية تتوعّد مروّجي الشائعات.. ومغرّدون: "حفظ الله بلادنا من كيد الكائدين"

كتبت - رنا أسامة:

أكّد سعوديون على موقفهم الثابت ضد المؤامرات التي تُحاك ضد المملكة وقادتها ومحاولة النيل منها، تزامنًا مع قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي فقد أثره بعد ذهابه قنصلية بلاده بإسطنبول منذ أكثر من أسبوع، مع توارد مزاعم باختطافه واغتياله وإخراج جثته من مبنى القنصلية بأوامر سعودية عُليا، وهو ما تنفيه المملكة جملة وتفصيلًا وتؤكّد أنها "تقارير عارية تمامًا عن الصحة".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية رفضها لأي اتهامات تحاول النيل منها، والتشديد على الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الأحد، عن مصدر سعودي مسؤول لم تُسمه. جاء ذلك بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على السعودية في حال ثبت تورّطها في اختفاء خاشجقي وربما مقتله.

وتحت هاشتاج "#كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان"، الذي احتل صدارة الهاشتاجات الأكثر تداولًا في مصر والخليج، أكّد نشطاء سعوديون على ثقتهم في قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، مُعربين عن رفضهم للمؤامرات التي تُحاك ضدهم، ومُطالبين بالرد بقوة على ما وصفوهم بـ" أعداء المملكة".

كتب أحد السعوديين في تغريدة مُرفقة بصورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد: "حفظ الله بلادنا من كيد الكائدين وحفظ الله لنا قائدنا الملك سلمان وكلنا نردد كشعب سعودي ونقول: #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان".

وغرّدت أخرى بالإنجليزية "كلنا ثقة وفخر بك يا محمد بن سلمان".

وقال آخر مادِحًا ولي العهد السعودي"يا محمد الأمجاد يا قاتل الحُسا.. أيامنا أعياد وأفراحنا عندك، حنا معك قدام يا محقق الأحلام معاك ما ننضام يا صادق بوعدك".

وكتب ثانٍ "ملهم نهضتنا وروح رؤيتنا كلنا ثقة بك".

وفي الوقت ذاته، أعرب مُغرّدون مصريون عن تضامنهم مع السعودية، وثقتهم في قيادة المملكة. في تغريدة مُرفقة بصورة لعلميّ مصر والسعودية، كتب أحدهم " #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان وليعلم كل من يريد أن يعلم أن السعودية لن تترك وحدها".

وأعرب آخر عن وحدة مصر والسعودية تحت هاشتاج #كلنا_المملكة، مُشيرًا إلى أن "السعودية كانت سند مصر في الحرب على إسرائيل وهي من دعمتها بعد دمار الثورة".

كان اختفاء خاشقجي (60 عامًا) أثار موجة من التساؤلات حول مصيره، شابتها اتهامات للسعودية بضلوعها وراء اختفائه.

وتزعم السلطات التركية أن لديها دليلا يظهر "لحظات مواجهة وقتل" خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، حسبما قال مصدر مطلع على التحقيقات الجارية في تصريحات بشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

في المقابل أكّد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود على شجب المملكة واستنكارها لما يُتداول في بعض وسائل الإعلام من اتهامات وصفها بـ"الزائفة".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات على السعودية في حالة ثبوت تورّطها. وفي وقت سابق قال ترامب "حتى اللحظة ينفون ذلك.. سنكتشف حقيقة الوضع، وسيكون هناك عقاب صارم".

وتراجع مؤشر السوق السعودية خلال تداولات اليوم، الأحد، بأكثر 6.5 بالمائة وسط دعوات بتعليق التداول.