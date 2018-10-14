هيئة كبار العلماء السعودية : شعب المملكة خلف قيادته في رفضها التام لأي تهديدات

الرياض - (د ب أ):

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية أن" شعب المملكة العربية السعودية خلف قيادته الحكيمة، ومع حكومته الرشيدة في رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها".

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد: " ستظل هذه الدولة المباركة رائدة في العالمين العربي والإسلامي، وذات دور بارز في استقرار ورخاء المنطقة والعالم، عزيزة بالله مهما كانت الظروف والضغوط".

وأكدت السعودية في وقت سابق اليوم أن "استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة لن ينال من المملكة مشيرة الى أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر لان اقتصادها مؤثر في الاقتصاد العالمي".

وكان وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز انتقد امس ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام "من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض في اسطنبول"، مؤكدا أن" ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة".