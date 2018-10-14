شكري يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتبت – إيمان محمود

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، "ألستر بيرت" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تناول اللقاء مجمل تطورات الأوضاع بالمنطقة والقضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصرّح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتي في إطار تبادل الرؤى حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى حرص "بيرت" على الاستماع لعرض وزير الخارجية حول الجهود المصرية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام المنشود بالمنطقة، وذلك في مواجهة كافة التحديات المشتركة.

وأوضح "حافظ" أن اللقاء تضمّن تبادل الأفكار حول سُبل التعامل مع الملفات الإقليمية، ومنها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية والدفع قدماً بعملية السلام.