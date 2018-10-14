منظمة حقوقية يمنية تدين اعتقال الحوثيين للمتحدث باسم الطائفة البهائية في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

أدانت منظمة حقوقية يمنية اليوم الأحد قيام مسلحي جماعة انصار الله الحوثية، باعتقال الناشط في الجماعة البهائية عبد الله العلفي المتحدث الرسمي باسم الطائفة في اليمن "واقتياده إلى جهة غير معلومة".

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، وهي منظمة أهلية مقرها جنيف، في بيان إن "اعتقال الناشط البهائي يوم 11 أكتوبر، تطور مؤسف ضد الطائفة البهائية في اليمن التي تتعرض لاضطهاد غير مبرر تزايد منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، وتزامن مع حملة إعلامية عنيفة قادها زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب متلفز".

ودعت المنظمة الحوثيين إلى الإفراج الفوري، غير المشروط، عن الناشط البهائي عبد الله العلفي "وكافة نشطاء الرأي من الصحفيين والسياسيين المعتقلين في سجون جماعة الحوثي منذ سنوات دون أي تهم!".

و دعت المنظمة كافة الأطراف المتصارعة في اليمن إلى احترام حرية الرأي والمعتقد، وحق الآخرين في احترام ما يؤمنون به ويعتقدونه، و حماية واحترام هذا الاختيار.

ويقبع في سجون الحوثيين في صنعاء 24 شخصا بينهم 22 بهائياً (ثمان نساء وقاصر) بتهم "الردة وتعليم الدين البهائي، بالإضافة إلى التجسس"، حسبما أفاد بيان سابق للأمم المتحدة.