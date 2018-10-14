ليبرمان: حان الوقت لتسديد الضربة الأقوى لحماس

تل أبيب - (د ب أ):

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان من أن الوقت قد حان لتسديد "الضربة الأقوى" لحركة حماس.

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نشرتها اليوم الأحد، قال ليبرمان إن "أعمال الشغب العنيفة على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، فضلا عن استمرار إطلاق البالونات الحارقة، لم يترك لإسرائيل أي خيار".

وشدد :"استنفدنا كل السبل وتجاوزنا نقطة اللاعودة ... ووصلنا لمرحلة ينبغي فيها توجيه أقوى ضربة يمكن تخيلها لحماس".

وقال :"لقد حولت حماس العنف الحدودي إلى سلاح استراتيجي، يأملون من خلاله في التقليل من الردع والضغط على كل من الرأي العام والحكومة في إسرائيل".

وأضاف أن "حماس مصممة على مواصلة العنف حتى رفع الحصار بالكامل دون التوصل لأي اتفاق، خاصة فيما يتعلق بتبادل السجناء، وبدون التخلي عن البند الرئيسي في ميثاقهم- تدمير إسرائيل"، واستدرك بالقول إنه سيتعين على مجلس الوزراء اتخاذ القرار بشأن المضي في شن عملية عسكرية محتملة.

يأتي هذا بالتزامن مع تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد حركة حماس برد "مؤلم للغاية" في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي قطاع غزة مع القوات الإسرائيلية.

وكان سبعة فلسطينيين قد لقوا حتفهم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة أمس الأول الجمعة، في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.