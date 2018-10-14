السعودية: نرفض أي اتهامات تحاول النيل منا وسنرد على أي إجراء بإجراء أكبر

الرياض -(د ب أ):

أكدت السعودية اليوم الأحد رفضها لأي اتهامات تحاول النيل منها، وأكدت أنه سيتم الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول القول :"تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط".

وشدد :"تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر"، وأن "لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي".

وبحسب بيان واس فإن المملكة أعربت عن تقديرها لوقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن المملكة أصوات العقلاء حول العالم الذين غلّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلاً من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة.

وأثار اختفاء الصحفي جمال خاشقجي منذ الثاني من شهر أكتوبر بعد دخوله قنصلية بلاده، موجة من التساؤلات حول مصيره، بالإضافة إلى تلويحات الرئيس الأمريكي بعقوبات في حالة ثبوت تورط السعودية في اختفائه، الأمر الذي تنفيه المملكة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أمس بـ"عقاب صارم" حال ثبوت صلة السعودية باختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. وقال ترامب :"حتى اللحظة، ينفون ذلك ... سنكتشف حقيقة الوضع، وسيكون هناك عقاب صارم".

وتراجع مؤشر السوق السعودية خلال تداولات اليوم بأكثر 5ر6%، وسط دعوات بتعليق التداول.

ولفت المصدر السعودي إلى أن "المملكة العربية السعودية ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، لعبت دوراً بارزاً عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وقيادة الجهود في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز هذه الأهداف".

وأعرب عن تقدير المملكة "لوقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن المملكة أصوات العقلاء حول العالم الذين غلّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلاً من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة".

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.